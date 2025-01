Garotos do Água Santa estreiam na Copinha 2025

Os meninos do Água Santa já estão no Interior do Estado, na cidade de Tupã, para fazer hoje a estreia na 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A bola rola para a partida contra o CRB-AL a partir de 15h15, no Estádio Alonso Carvalho Braga.

No Grupo 9 da maior competição de base do Brasil, o Netuno vai encarar também os donos da casa e o Brasiliense-DF, que abrem a rodada da chave mais cedo, às 13h, no mesmo local.

O time diademense inicia a competição com o objetivo de realizar uma campanha ainda melhor do que em 2024, quando o clube alcançou a terceira fase, e acabou eliminado pelo Santos.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube ‘Paulistão’, página oficial da Federação Paulista de Futebol.

MAIS ESTREIAS

Além do Netuno, Santos e Palmeiras também disputam os seus primeiros compromissos na Copinha hoje. O Alviverde estreia contra o Náutico-RR, às 18h, em Barueri, pelo Grupo 19. Já na Chave 7, o Peixe entra em campo diante do Tirol-CE, às 20h, em Araraquara.

ABERTURA

O primeiro dia de disputas na Copinha aconteceu ontem, já com a presença de grandes clubes do País, como Cruzeiro, que empatou com o Real Brasília por 1 a 1, e o Mirassol, que bateu o Rio Branco-ES, por 2 a 1.