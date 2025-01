De opositor a líder de governo, Oliva prega respeito às ideias divergentes

Tite Campanella (PL), prefeito de São Caetano, definiu seu líder de governo na Câmara. Trata-se do vereador César Oliva (PSD), parlamentar reeleito para o terceiro mandato e que, por sete anos, fez oposição à gestão do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSD), incluindo um ano da interinidade de Tite na Prefeitura, em 2021. O pessedista declarou, ao Diário, ser um “desafio” a enfrentar e também ponderou sobre a relação com aqueles já declarados contrários ao governo do liberal. “(Vamos) Respeitar os pontos divergentes da oposição.”

“Ter sido escolhido pelo prefeito como líder do governo na Câmara é uma honra e um desafio que quero enfrentar com muito trabalho e dedicação. Quero trabalhar para um grupo forte e coeso, muito próximo ao presidente (da Casa de Leis, Carlos Humberto) Seraphim (PL), para que o ambiente legislativo possa cumprir com seu papel de melhorar a cidade, não só dando suporte ao governo, mas também para ser protagonista em seu papel por uma São Caetano cada vez melhor”, declarou Oliva. “Trabalho e união com muita humildade e respeito aos pontos de vista divergentes da oposição”, prosseguiu.

O parlamentar destacou que, apesar de ter feito “oposição propositiva” ao governo interino de 1º de janeiro de 2021 a 22 de dezembro do mesmo ano, a relação entre Oliva e Tite estreitou exatamente neste período e uma boa relação política começou a ser construída. Tite, na época, era presidente da Câmara e assumiu a Prefeitura na vacância de Auricchio, que não foi diplomado prefeito por acusação de caixa 2 na campanha eleitoral.

“Quando o Tite foi prefeito interino, eu estava na oposição e mantive o posicionamento. Porém, quando os projetos eram bons para a cidade, eu votava pela aprovação. Não fiz uma oposição radical e cega, fui coerente e mantive uma relação propositiva. Gostei da forma como Tite conduziu a gestão, pois sempre esteve aberto para o diálogo com a oposição”, lembrou o líder do governo.