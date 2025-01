Ataque a tiros em fila para boate em Nova York deixa 10 feridos

Dez pessoas, incluindo adolescentes, foram feridas em um ataque a tiros ocorrido do lado de fora de uma boate em Nova York na noite da quarta-feira, 1º. Nesta quinta, 2, a polícia afirmou que as vítimas não correm risco de morte e descartou a hipótese de terrorismo.

O ataque ocorreu no bairro de Jamaica, no Queens, quando homens a pé se aproximaram da fila da boate Amazura e abriram fogo. Segundo os relatos, cerca de 15 pessoas estavam na fila e outras 90, dentro da boate. Aproximadamente 30 disparos foram efetuados.

A polícia busca pelos suspeitos, que fugiram a pé e depois foram vistos entrando em um carro com placa de outro Estado. "Os policiais responderam às várias ligações para o 911 e encontraram o total de 10 vítimas - seis mulheres e quatro homens -, que foram levadas para hospitais da região", informou o chefe de patrulha da polícia de Nova York, Philip Rivera. As vítimas têm entre 16 e 20 anos de idade.

Redes sociais

O chefe da patrulha também disse que teria "tolerância zero" para ataques como esse, classificados por ele como "sem sentido". Ele destacou ainda que não se tratou de um ato terrorista, embora as motivações do crime ainda sejam desconhecidas.

O Amazura, local que recebe shows de hip-hop, música eletrônica e ventos de luta livre, já havia registrado um ataque a tiros em 2024, quando um homem foi atingido na cabeça de raspão por uma bala dentro da boate, segundo a polícia.

Nas redes sociais, a equipe da boate descreveu o incidente como "isolado e infeliz". Eles também pediram ao público que entrasse em contato com a polícia caso houvesse qualquer informação sobre os tiros.

"Estamos profundamente tristes pelo recente e infeliz incidente isolado que ocorreu. Nossos corações estão com todos aqueles afetados por esse ato sem sentido", disse a equipe da boate, em publicação no Instagram.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram a forte presença de viaturas e ambulâncias do lado de fora do Amazura, minutos depois do ataque, no primeiro dia do ano, marcado por um atentado em New Orleans e a explosão de um carro da Tesla em frente ao Trump Hotel, em Las Vegas. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.