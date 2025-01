Carro de detento em 'saidinha' capota no bairro Jardim

Um alerta da Polícia Militar terminou em perseguição e capotamento no bairro Jardim, em Santo André, durante o feriado desta quarta-feira (1º). Segundo a PM, agentes em ronda na Avenida Prestes Maia emitiram alarmes sonoros e luminosos para um carro com a porta esquerda traseira parcialmente aberta e com cinto de segurança para fora, quando o motorista, em alta velocidade, optou por fugir pelo Viaduto Castelo Branco.



Após perseguição pelas ruas Martins Fontes e Alameda Vieira de Carvalho, o veículo suspeito capotou ao bater em outros dois carros na avenida Engenheiro Olavo Alaísio de Lima.



De acordo com os policiais, três pessoas estavam no carro e saíram correndo a pé antes da abordagem. Apenas um membro do trio, o motorista, conseguiu ser parado pela equipe de segurança.



Aos agentes, ele informou que estava de 'saidinha' entre o dia 23 de dezembro e ontem. Os outros dois ocupantes do carro em fuga, segundo o homem, eram conhecidos a partir de um baile funk na Favela do Bem, na Região Leste de São Paulo.



O veículo apreendido era um clone e, de acordo com as apurações da PM, estava em utilização para furtos de residências. Durante a confissão, o motorista admitiu que sabia de pelo menos de um assalto praticado com o carro na rua Flora, no bairro Jardim, apesar de não estar envolvido.



O fugitivo foi conduzido ao 2º Distrito Policial de Santo André. Ele responde por receptação e adulteração dos sinais de identificação.