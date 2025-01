Tom Holland revela que se afastará da atuação quando for pai: Simplesmente desaparecerei da face da terra

Capa da edição janeiro/fevereiro da revista Men's Health, Tom Holland abriu o coração para falar sobre a possibilidade de ter um filho com sua namorada, Zendaya, além de seus possíveis planos.

Durante a entrevista, o ator comentou que deixará de lado sua profissão quando se tornar pai:

- Quando eu tiver filhos, você não me verá mais em filmes. Golfe e pai. E eu simplesmente desaparecerei da face da terra.

Vale lembrar que o casal está junto desde 2021. A atriz também comentou recentemente, em um bate-papo com a Vogue, que ela não quer que seus filhos hipotéticos tenham que lidar com a intensidade e a falta de privacidade que vem com seu nível de fama:

- Idealmente, no futuro, eu gostaria de ser capaz de fazer coisas e sair quando eu precisar sair, e então ter uma vida segura e protegida com minha família, e não se preocupar que, se eu não estiver entregando algo o tempo todo, ou não dando o tempo todo, tudo vai desaparecer.