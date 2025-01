Fabiana Justus reúne família em primeiro Ano Novo após diagnóstico de câncer

Fabiana Justus abriu nas redes sociais um álbum de fotos com registros de como foi a comemoração em família do Ano Novo. A virada de 2024 para 2025 marcou o primeiro Réveillon da influenciadora desde que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda, recebeu o transplante de medula óssea e passou pelo tratamento contra o câncer.

Nas imagens publicadas no Instagram, a famosa surge radiante ao lado do marido, Bruno Levi D'Ancona e dos três filhos: o pequeno Luigi, de um ano de vida, e as gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos de idade. O quinteto combinou o visual e decidiu seguir a tradição de se vestir de branco.

Quem também aparece nos registros é Rafa Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus. No clique, a adolescente sorri enquanto abraça a irmã mais velha. Para legendar as imagens, Fabi escreveu:

FELIZ ANO NOVO!!! Vem 2025 cheio de SAÚDE, AMOR e FELICIDADE! Obrigada Deus por tudo!

Retrospectiva

Fabiana ainda se despediu de 2024 fazendo uma retrospectiva em que relembrou os principais acontecimentos do ano detalhando cada um dos 12 meses através de fotos. Na publicação, ela começa falando sobre o disgnóstico e o tratamento do câncer:

Janeiro, fui diagnosticada com Leucemia Mieloide Aguda e dei minha última mamada para o meu filho já internada no hospital. Fevereiro, raspei o cabelo e me enxerguei de uma maneira completamente diferente. Comemorei o aniversário de cinco anos das minhas filhas no hospital. Fiquei MUITO feliz de voltar para casa depois de 35 dias de internação e um primeiro ciclo de tratamento muito bem-sucedido. Março, vivi momentos incríveis em casa grudada no meu marido e filhos. Consegui um doador 100% compatível e fiz um transplante de medula óssea.

E continuou:

Abril, a medula pegou no dia do meu aniversário de casamento (13 anos de casada). Voltei para casa depois de 30 dias de internação sem sair do quarto do hospital! Maio, voltei a trabalhar (sem sair de casa). Lancei mais uma coleção para a Les Cloches. Junho, passei o Dia dos Namorados internada no hospital por um susto que tivemos (Mas ao lado do meu amor). Tomei minha primeira vacina com a nova medula! Julho, comemorei os tão esperados 100 dias pós-transplante! Passei as férias no campo com a minha família.

Para finalizar, relembrou:

Agosto, tive que operar a paratireoide porque as quimios desregularam um nódulo benigno que eu tinha. Comemorei o aniversário de um ano do meu filho com a família mais íntima. Setembro, comemorei o meu aniversário de 38 anos com a família em casa! Outubro, fiz uma super festa para comemorar o meu aniversário e os 180 dias do transplante! Novembro, trabalhei bastante com marcas que eu amo e senti bem e saudável! Dezembro, comemorei muito com a minha família. Me sinto pronta para 2025!

Na legenda, Fabi ainda escreveu:

Que ano! Me sinto pronta para virar essa página da minha vida e iniciar um novo capítulo cheia de SAÚDE e muito amor e felicidade ao lado de quem eu mais amo! Amém!