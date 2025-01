Irmãs de Santo André morrem afogadas em praia de Peruíbe

Duas irmãs de Santo André morreram afogadas nesta quarta-feira (1º), em uma praia de Peruíbe, no Litoral de São Paulo. Maria do Carmo Dias dos Santos, 26 anos, e Marcela Dias Nunes, 20, foram retiradas da água por frequentadores da praia, após terem desaparecido no mar.

As duas foram levadas a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas não resistiram.

Marcela e Maria, que eram moradoras do Parque João Ramalho, foram sepultadas na manhã desta quinta-feira (2), no Cemitério do Curuçá, em Santo André, sob forte comoção de familiares e amigos.

NO NATAL

Outro caso fatal envolvendo irmãos da região aconteceu no dia de Natal. Fylipy da Silva de Oliveira, 16, e Edley Matheus da Silva Ferreira, 24, desapareceram no mar da Praia Grande.

Segundo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos), pessoas alertaram um guarda-vidas sobre o afogamento dos dois turistas. O profissional conseguiu avistar as vítimas e nadou em direção a elas, mas os irmãos submergiram antes de serem alcançados.

O helicóptero Águia, da Polícia Militar, sobrevoou a área por um período, para auxiliar nas buscas, mas não obteve sucesso. Os corpos foram localizados apenas na tarde de quinta-feira (26).

Segundo o GBMar o primeiro corpo encontrado foi o de Fylipy. Aproximadamente uma hora e meia depois, o do irmão, Edley, foi localizado.