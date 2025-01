Volpi indica Leonardo Biazi em Secretaria de Assistência e Inclusão Social

O prefeito recém-empossado de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), anunciou nesta quarta-feira (1º) o retorno de Leonardo Biazi ao comando da Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social. O anúncio foi realizado durante a solenidade de posse do chefe do Executivo e marcou a primeira mudança no alto escalão do governo municipal para o novo mandato.





Segundo Volpi, outras alterações no secretariado devem ser confirmadas nos próximos dias, com o objetivo de imprimir uma gestão mais dinâmica e eficiente. “Vamos ter quatro anos de muita prosperidade e abundância em Ribeirão Pires. Temos um trabalho muito sério e consolidado, com o rejuvenescimento do secretariado, que vamos anunciar nas próximas semanas. Vai dar dinâmica. Mandato ágil, rápido, resolutivo e criativo. É isso que nossa cidade terá”, afirmou.





Leonardo Biazi já ocupou o cargo de secretário de Assistência, Participação e Inclusão Social durante a gestão de Clovis Volpi (2021–2022). Posteriormente, assumiu o mandato de vereador em outubro de 2022, como suplente de Guto Volpi, que havia deixado o Legislativo para assumir a Prefeitura após vencer a eleição suplementar daquele ano.





De volta à secretaria, Biazi destacou seu compromisso em ampliar os projetos voltados à população em situação de vulnerabilidade social. “Retomo para somar com o trabalho do prefeito Guto. Essa é uma área onde já desenvolvemos uma série de iniciativas. Vamos trabalhar para consolidar conquistas e garantir os direitos, o bem-estar e a dignidade das pessoas”, declarou.





A pasta vinha sendo comandada por Marisa Reinoso desde outubro de 2022 até o fim do último ano.