Bombeiros resgatam seis pessoas após embarcação virar na Represa Prainha

O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo foi acionado na noite de Réveillon, às 23h37 desta terça-feira (31), para atender a uma ocorrência de afogamento na Rodovia SP-150, km 29, próximo à Represa Prainha, na região de Rio Grande.

Segundo informações da corporação, uma embarcação com seis pessoas virou no local. Três vítimas conseguiram sair da água nadando por conta própria, enquanto as outras três foram resgatadas pelos bombeiros.

Felizmente, nenhuma das vítimas necessitou de atendimento médico ou foi encaminhada ao pronto-socorro. A operação foi encerrada com sucesso, sem feridos.

As causas do incidente ainda não foram divulgadas. O Corpo de Bombeiros reforça a importância de adotar medidas de segurança em atividades aquáticas, como o uso de coletes salva-vidas.