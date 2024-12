Segurança Cidadã terá novos equipamentos e concurso para GCM

Telmo Araújo, secretário de Segurança Cidadã de Santo André no governo Paulo Serra (PSDB), foi mantido no comando da Pasta para a gestão de Gilvan Junior (PSDB), que assume a Prefeitura hoje. Em entrevista concedida ao Diário, Araújo detalhou os projetos e as medidas acordadas para garantir a continuidade e o aprimoramento da segurança na cidade, entre as quais o aumento no efetivo da GCM (Guarda Civil Municipal).

Araújo destacou o respaldo que recebeu de ambos os prefeitos. Com relação às ações da Pasta, ressaltou que a busca por recursos federais continuará sendo uma prioridade. “Temos diversos projetos em andamento e buscamos a captação de verbas federais. Esses recursos não estão atrelados a um mandato, pois têm perenidade”, explicou. A medida visa garantir dinheiro para a realização de concursos públicos e a aquisição de equipamentos, entre outras ações essenciais para o fortalecimento da segurança pública.

O secretário anunciou que um dos objetivos imediatos será o concurso para a GCM. “No começo do primeiro semestre, trabalharemos com o concurso da guarda. Está no plano do Gilvan o aumento do efetivo nos próximos quatro anos. A ideia é que, anualmente, nos próximos quatro anos, tenhamos concursos para repor eventuais saídas, como aposentadorias e exonerações diretas”, detalhou.

Além da contratação de novos agentes, Araújo destacou a importância da renovação de equipamentos. “Estamos com algumas emendas parlamentares e, agora que o STF (Supremo Tribunal Federal) autorizou a licitação, vamos licitar em janeiro a aquisição de novos equipamentos”, afirmou.

A integração das forças de segurança também segue como uma das diretrizes da nova gestão. “Buscamos constantemente a integração com as polícias Militar e Civil. Lançamos, junto com a Operação Natal Seguro, o programa Vizinhança Solidária Comercial, e vamos buscar cada vez mais a parceria com os comerciantes para fortalecer essa rede de proteção cidadã”, explicou Araújo, enfatizando a colaboração entre a sociedade e as autoridades.

Apesar dos avanços na redução dos indicadores criminais, Araújo ressaltou que a luta contra a criminalidade é constante. “Como disse o prefeito eleito, hoje você diminui o indicador criminal, mas no outro dia você tem de começar tudo de novo, porque a segurança pública é uma matéria complexa e envolve diversas situações”, afirmou.

O secretário também anunciou que, nos primeiros 100 dias do governo Gilvan, a principal medida será o fortalecimento da GCM. “O prefeito quer que trabalhemos nisso. Estamos preparando um projeto de lei necessário para alterar o estatuto da Guarda Municipal, que está em vigor desde 2017”, explicou, referindo-se a ajustes necessários para melhorar a progressão de carreira e promoções dentro da corporação.

Entre as mudanças propostas, Araújo citou a extinção de algumas funções previstas no estatuto que estão em vacância. “Precisamos extinguir algumas funções para dar espaço à criação de novos cargos, como o de inspetor, e seguir o padrão nacional”, completou.

Com essas ações, o secretário Telmo Araújo busca dar continuidade ao trabalho iniciado na gestão anterior e garantir que a segurança em Santo André se mantenha no foco da administração.