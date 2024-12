Morando usa redes para falar que barulho de moto terá multa

O ex-prefeito de São Bernardo Orlando Morando (sem partido) usou as redes sociais em seu último dia mandato, ontem, para informar que o município passará a aplicar multas pesadas para proprietários de veículos que emitirem sons abusivos.

A partir de agora, São Bernardo aplicará multas por emissão de ruídos excessivos decorrentes de escapamentos de motocicletas, veículos e similares. O projeto foi aprovado pela Câmara em sessão extraordinária na última segunda-feira e a lei foi publicada ontem no Diário Oficial do Município.

Proprietários dos veículos que forem pegos descumprindo a lei pagarão multa a depender do horário que a infração for cometida: R$ 1.000, das 7h às 19h; R$ 2.000, das 19h01 às 22h; e R$ 3.000, das 22h01 às 7h.

Segundo Morando, quando prefeito, recebeu muitas reclamações de moradores sobre motos estourando escapamento, “dando grau” e causando perturbação. “Agora, isso terá consequências. A lei permite que a GCM (Guarda Civil Municipal), as secretarias de Transportes e a de Meio Ambiente apliquem multas que variam de R$ 1.000 a R$ 3.000, dependendo do horário e do local. Por exemplo, perto de hospitais, a multa pode chegar a R$ 3.000”, afirmou.

O ex-prefeito argumentou que é inadmissível a sociedade perder o direito ao sossego devido às ações de alguns motociclistas. “Ninguém quer multar. É óbvio que o motociclista que usa a moto para trabalhar e de forma disciplinada não terá problemas. As multas serão aplicadas aos infratores. Se você não quer ter problemas, respeite a lei e não faça barulho excessivo”, pontuou.

Morando disse ainda que deixa a Prefeitura com o sentimento de dever cumprido, “principalmente deixando a cidade com mais paz e tranquilidade”.

FUTURO

Agora longe do Paço de São Bernardo após dois mandatos consecutivos, o ex-prefeito assumirá o cargo de secretário de Segurança Urbana da cidade de São Paulo. Morando classificou a nova função como um "desafio importante para 2025".