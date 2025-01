São Caetano. O primeiro plebiscito. Autonomistas no poder. O vereador trovão, prefeito. E seu rival não autonomista.

Tarefa para 2025: reconstruir o livro de bronze com os nomes dos autonomistas, desaparecido duas vezes da praça da Matriz Sagrada Família.

¦

Entre os elementos que não deixaram o movimento autonomista de São Caetano fenecer está o “Jornal de São Caetano”, cuja coleção foi doada à Fundação Pró-Memória pelo líder Mario Porfírio Rodrigues.

A construção do Viaduto dos Autonomistas, o primeiro da região a cruzar a estrada de ferro, perpetuou a céu aberto a odisseia daqueles jovens que lutaram para que o plebiscito de 24 de outubro de 1948 garantisse a vitória dos chapas branca – e não foi fácil vencer o poderio político dos Flaquer de Santo André.

O plebiscito na política paulista nasceu em 1947, quando da elaboração da nova Carta Constitucional, e foi uma emenda dos comunistas ainda no poder, como narrou à “Memória” Antonio Sylvio da Cunha Bueno, ex-deputado estadual, em célebre mesa-redonda realizada em 1977 no Salão Nobre do Diário do Grande ABC .

NOMES

Os autonomistas de São Caetano elegeram o primeiro e o segundo prefeito, Angelo Raphael Pellegrino e Anacleto Campanella, chamado à época de “o vereador trovão”, pelas manifestações à Câmara Municipal de Santo André em defesa dos ideais de São Caetano.

Campanella foi a única voz a contestar a não posse do comunista Armando Mazzo a prefeito de Santo André – mais uma vitória política dos Flaquer.

Já o terceiro prefeito de São Caetano foi outro filho da cidade, Oswaldo Samuel Massei, que não aparece na lista dos autonomistas e que seria o grande adversário político de Campanella, elegendo um outro são-caetanense, que faria história, Walter Braido.

Raimundo da Cunha Leite, João Dal’Mas, Antonio José Dall’Anese, Luiz Olinto Tortorello, Silvio Torres, José Auricchio Junior, Paulo Nunes Pinheiro, alguns reeleitos, completariam o painel dos chefes do Executivo locais. E nesta data, Tite, filho de Anacleto, volta a inserir o nome Campanella neste quadro.

DATAS

Nenhum dos prefeitos, em 75 anos de História, ousou acatar os estudos sobre a real idade da cidade, preferindo manter o 28 de julho de 1877, data da chegada dos primeiros imigrantes italianos.

Já o GAMA defende o 24 de outubro de 1948 como a data mais importante, porque foi neste dia que São Caetano alcançou sua autonomia. “Sem a autonomia, São Caetano não existiria”, proclamam os componentes do GAMA.

Em vários artigos e livros autores como o professor Martins lembram que a cidade possui uma história muito mais antiga, com raízes no Tijucuçu dos séculos 16 e 17 e na chegada dos beneditinos no século 18.

São Caetano é um ótimo exemplo de que a História é algo vivo, em infinita construção.

Crédito do logo 0 – Divulgação

REGISTRO . Livro da professora Yolanda Ascencio: 12 legislaturas mapeadas, de 1949 a 2000: faltam seis

Crédito da foto 1 – Acervo: Pró-Memória de São Caetano

FOLDER . Através dos tempos, São Caetano busca não esquecer o 24 de outubro de 1948

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo , 1º de janeiro de 1995 – Edição 8899

MANCHETE – Começa a era Fernando Henrique.

Programa de governo prevê fim da inflação em dois anos.

Ministério tem maioria paulista; os amigos vão para os postos-chave.

EDITORIAL – O desafio do novo presidente será o de promover uma reengenharia do Estado para modernizar o País.

De 5 em 5 anos.

As efemérides para 2025.

Os acontecimentos sistematizados em 37 anos da página Memória se avolumam. Quais escolher para cada dia do novo ano e não ser repetitivo?

Para o 2025 que começa, Memória privilegia os fatos registrados nos anos com final 0 e 5.

Seguem os exemplos:

¦ Em 1º de janeiro de 1885, o trem da tarde da estrada de ferro "Inglesa" inaugurava novo horário: partia de Santos para a Capital, cruzando a região, às 4 horas da tarde.

¦ Em 1º de janeiro de 1950, Alberto Cavalcanti assumia o cargo de produtor geral da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, com estúdios em São Bernardo. Na mesma data, a Vera Cruz lançava o filme “A Caiçara”.

Mas, claro, teremos sempre honrosas exceções. Como não relembrar a notícia seguinte, que não começa com os finais 0 e 5?

¦ Em 1º de janeiro de 1949 era instalado, oficialmente, o Município de São Caetano “do Sul”.

Crédito foto 2 – Álbum pessoal

FELIZ ANO NOVO . Cartão ofertado à jornalista Helena Domingues por Antonio Devanir Leite, ex-Diário, tio do Paulinho, diagramador de Memória: tio e sobrinho, amigos queridos da Redação; Helena, igualmente, amiga querida de muitos anos...

HOJE

¦ Dia Mundial da Paz

¦ Dia da Fraternidade Universal

¦ Dia do Município

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

¦ 115 municípios aniversariam em 1º de janeiro, entre eles Uru, no Estado de São Paulo.

Santa Mãe de Deus, Maria

1º de janeiro

“Todos maravilhavam-se do que lhes diziam os pastores”.

Cf. Folhinha Sagrado Coral de Jesus, 2025 (Paulus e Vozes), oferta do publicitário e radialista José Carlos Pereira .

¦

Ilustração: Canção Nova

Arte: Paulo César Nunes

---------- Rodapé falecimentos ---------

Santo André

Elza Marques de Araújo , 93. Natural de Macaíba (Rio Grande do Norte). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Georges Bance , 92. Natural de Marrocos. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

José Rodrigues Sobrinho , 70. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valsir Manzoni Junior , 54. Natural de Santo André. Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Autônomo . Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

São Bernardo

Maria Nininha Leal Leite , 76. Natural de Jardim (Ceará). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Nelson Coelho de Oliveira , 73. Natural de Itaí (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Cemitério dos Casa.

São Caetano

Aracy Marques Virgílio , 99. Natural de São Paulo. Residia na Vila Guilherme, na Capital. Dia 27. Cemitério das Lágrimas.

Tereza Regina da Conceição Leite , 80. Natural de Piancó (Paraíba). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Silvia de Nardi , 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Cambuci, em São Paulo. Dia 27. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Diadema

Luiza Pacheco Moreira , 73. Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá