Gal Gadot revela que passou por cirurgia de emergência no final da quarta gravidez após diagnóstico de coágulo cerebral

Gal Gadot revelou que precisou passar por uma cirurgia de emergência enquanto estava na reta final da gravidez da quarta filha, Ori, após ter sido diagnosticada com um coágulo sanguíneo no cérebro. A atriz fez uma publicação nas redes sociais falando sobre o problema de saúde, que enfrentou em fevereiro de 2024.

Na publicação, ela exibe uma foto em que surge amamentando a filha no hospital e começa escrevendo:

Este ano foi de desafios profundos e reflexões profundas, e eu lutei com como, ou mesmo se, compartilhar uma história pessoal. No final, decidi deixar meu coração me guiar. Talvez essa seja minha maneira de processar tudo, de abrir a cortina da realidade frágil por trás dos momentos selecionados que compartilhamos nas redes sociais. Acima de tudo, espero que, ao compartilhar, eu possa conscientizar e apoiar outras pessoas que podem enfrentar algo semelhante.

Em seguida, conta que decidiu realizar uma ressonância magnética após enfrentar fortes dores de cabeça e descobriu o coágulo.

Em fevereiro, durante meu oitavo mês de gravidez, fui diagnosticada com um coágulo sanguíneo enorme no cérebro. Por semanas, suportei dores de cabeça excruciantes que me confinaram à cama, até que finalmente fiz uma ressonância magnética que revelou a verdade aterrorizante. Em um momento, minha família e eu nos deparamos com o quão frágil a vida pode ser. Foi um lembrete gritante de quão rápido tudo pode mudar e, no meio de um ano difícil, tudo o que eu queria era me segurar e viver.

Com o diagnóstico, a intérprete da Mulher Maravilha teve que passar por uma cirurgia de emergência. Pouco tempo depois, deu boas-vindas à filha caçula, cujo nascimento foi anunciado no dia 6 de março. Gal diz que atualmente já está curada da condição.

Corremos para o hospital e, em poucas horas, passei por uma cirurgia de emergência. Minha filha, Ori, nasceu naquele momento de incerteza e medo. O nome dela, que significa minha luz, não foi escolhido por acaso. Antes da cirurgia, eu disse a Jaron que quando nossa filha chegasse, ela seria a luz me esperando no fim deste túnel. Graças a uma equipe extraordinária de médicos e semanas de cuidados dedicados, eu consegui passar e comecei o caminho para a recuperação. Hoje, estou totalmente curada e cheia de gratidão pela vida que me foi devolvida.

E finalizou falando sobre os ensinamentos que adquiriu ao enfrentar o momento difícil. A atriz ainda aproveita para conscientizar os seguidores sobre TVC, sigla de trombose venosa cerebral.

A jornada me ensinou muito. Primeiro, é vital ouvir nossos corpos e confiar no que eles estão nos dizendo. Dor, desconforto ou mesmo mudanças sutis geralmente carregam um significado mais profundo, e estar em sintonia com seu corpo pode salvar vidas. Segundo, a conscientização é importante. Eu não tinha ideia de que três em cada 100.000 mulheres grávidas na faixa etária de 30 anos ou mais são diagnosticadas com TVC (desenvolve um coágulo sanguíneo no cérebro). É muito importante identificar cedo porque é tratável. Embora raro, é uma possibilidade, e saber que existe é o primeiro passo para lidar com isso. Compartilhar isso não é para assustar ninguém, mas para empoderar. Se pelo menos uma pessoa se sentir compelida a tomar uma atitude pela sua saúde por causa dessa história, já terá valido a pena compartilhar.

Na sessão de comentários da publicação no Instagram, a artista desejou um feliz Hanukkah e deixou uma reflexão:

Dar à luz é um milagre, um testamento da força e resiliência de nossos corpos e espíritos. Mas também exige muito de nós, nos lembrando de cuidar de nós mesmas tão intensamente quanto cuidamos dos outros. Ao celebrarmos o Hanukkah, um feriado de luz e milagres, reflito sobre o milagre pessoal que me foi concedido. Minha filha, Ori, é um lembrete constante de resiliência, esperança e da força que carregamos dentro de nós. Meu desejo é que todos encontremos nossa luz, experimentemos nossos próprios milagres e continuemos a defender nossa saúde e uns aos outros. Feliz Hanukkah, e que este ano nos traga saúde, força e luz.