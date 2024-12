Grávida, Lexa exibe barriguinha em último show do ano

Lexa fez sua última apresentação de 2024, no dia 28 de dezembro, durante o Festival Será q Abre?. E é claro que a cantora exibiu sua barriguinha de grávida, né?

A funkeira animou o público com seus hits e fez algumas coreografias durante o show. A apresentação foi inspirada em sua turnê Mania, que estreou em novembro, junto com o álbum homônimo.

Lexa espera uma menininha, que se chamará Sofia, fruto do relacionamento com o ator Ricardo Vianna. O casal anunciou a gravidez no dia 31 de outubro de 2024.