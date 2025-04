Maíra Cardi revela que a filha tem Transtorno do Processamento Sensorial

Maira Cardi usou o TikTok para contar aos seguidores que a filha Sophia, de seis anos de idade, foi diagnosticada com Transtorno do Processamento Sensorial. Segundo a influenciadora, a pequena, que é fruto do relacionamento com Arthur Aguiar, apresentou sinais desde bebê.

- Ela nasceu com essa sensibilidade auditiva. Quando ela era criança ela tinha muita dificuldade de dormir de dia que começou a arrancar os cabelos da cabeça. Eu punha toquinha porque ela arrancava os cabelos da cabeça de tanto nervoso que não conseguia dormir. Contratei uma profissional do sono para saber o que fazer para ela dormir. Estávamos exaustos. A Sophia acordava durante a noite dez vezes e de dia ela não dormia. (...) A pessoa me falou que eu precisava silenciar tudo porque ela percebeu que a Sophia era muito sensível a som.

Cardi ainda contou que os sintomas continuaram após Sophia crescer:

- Se tiver a luz do ar condicionado, ela não consegue dormir. A coisa mais difícil que tem é quando a gente vai para um hotel porque eu tenho que comprar fita isolante, sair fechando tudo. A médica disse que a pele dela deveria ser hidratada. E desde então a minha vida tem sido um caos porque ela não me deixa passar esse creme porque ela grita, ela chora, me dá agonia. E toda mãe acha que é birra, falo para ela parar. Tenho que tirar o creme e é enlouquecedor. (...) E comecei a notar que tinha algo errado.

Segundo Maíra, isso acabou até afetando o relacionamento de Sophia com Thiago Nigro, seu marido.

- Toda vez quando vai dormir tem que estar todo mundo cheiroso. E ela fala: você não está cheiroso, sua barba tá fedida. Então ele tem que ir tomar banho, escovar os dentes, passar pós-barba para ele ficar perto dela. E a gente achava que era frescura, o Thiago ficava magoado com isso.

Para finalizar, a influenciadora falou sobre o diagnóstico da pequena:

- O seu cérebro age de uma maneira diferente das outras pessoas porque a percepção sensorial é diferente. Como se os sentidos fossem aguçados. Agora descobrindo que é um transtorno muda completamente porque muda minha abordagem, a paciência e o tratamento que ela vai começar.