A recente depredação do Parque Linear da Avenida Kennedy, em São Caetano, poucos dias após sua inauguração pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSD), há exatamente uma semana, revela uma preocupante falta de cidadania entre os autores desses atos. Ao vandalizar um espaço público recém-entregue, esses indivíduos não apenas desrespeitam a coletividade, mas também demonstram ignorância sobre o valor e a importância de bens que são fruto do investimento de toda a sociedade. Transformar 60 mil metros quadrados em um complexo de cultura, esporte e lazer não ficou barato. O projeto custou R$ 58,3 milhões aos cofres públicos, sendo que cada centavo saiu do bolso do contribuinte.

É paradoxal, portanto, que indivíduos destruam um patrimônio que eles próprios financiaram por meio de impostos – por vezes escorchantes – e que foi concebido para seu benefício e lazer. Essa atitude evidencia uma desconexão com o conceito de bem público e uma ausência de consciência comunitária. A destruição de equipamentos públicos resulta em prejuízos financeiros para o município e priva a população de usufruir de espaços destinados ao convívio e à melhoria da qualidade de vida. A situação fica ainda mais triste quando se sabe que o empreendimento aviltado leva o nome do maior atleta brasileiro, <CW-30>o jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé (1940-2022).

Afora lamentar o episódio, que atenta contra o que se entende por avanço civilizatório, torna-se necessário perscrutar as falhas que permitiram a depredação do parque. Embora o local conte com um moderno sistema de monitoramento, conforme mencionado por José Auricchio Júnior, é fundamental que a Prefeitura intensifique a vigilância e promova campanhas educativas que reforcem a importância da preservação dos espaços públicos – este e outros. A identificação e responsa-bilização dos vândalos são medidas necessárias, mas a prevenção, por meio da conscientização e de uma presença mais efetiva das autoridades, é essencial para evitar que cenas semelhantes se repitam.