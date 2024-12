Luiz Bertanha: ‘a advocacia vive um momento desafiador’

Luiz Ricardo Biagioni Bertanha foi reeleito para mais um mandato à frente da subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em São Bernardo (2025 a 2027). Ao Diário, Bertanha afirmou que a advocacia vive um de seus momentos mais desafiadores.

“Em minha opinião, o cenário para a área é um dos mais desafiadores, no sentido da burocracia exagerada, do aumento da Lei das Custas despesas dos processos, no sentido de que nossas plataformas estão mudando e um advogado de meia idade, mais experiente, vai ter muita dificuldade em 2025. Mais uma vez vamos ter de nos reinventar”, disse Bertanha, em entrevista ao Diário.

O sentimento de que a OAB precisa de mudanças foi expresso nas últimas eleições, realizadas on-line. Segundo Bertanha, a abstenção foi muito menor do que em outros pleitos. “A advocacia votou em peso e passou um recado com as reeleições: queremos continuidade, mas uma continuidade propositiva, sobre o que podemos melhorar neste momento tão tensionado”, pontuou.

A gestão de Bertanha à frente da subseção de São Bernardo tem sido focada no atendimento eficiente, o que inclui a capacitação da categoria para crescimento profissional contínuo, bem como fazer frente às novas tecnologias, como a adoção do e-Proc, novo sistema de processo judicial eletrônico. Porém, o advogado destaca que o maior legado da atual gestão foi a “união” da advocacia.

“Creio que meu maior legado é a união da classe, porque estávamos vindo de uma pandemia (Covid-19) e de uma gestão na qual não se via advogados na Casa. Isso passava uma sensação de desamparo, porque o advogado precisa conversar com outros advogados.”

O foco da nova gestão é adequação da parte estrutural, para melhor atendimento aos advogados, além de continuar a proporcionar capacitação contínua. Para fazer frente aos novos desafios, um dos projetos mais aguardados é a inauguração do prédio anexo da OAB. O novo espaço, com previsão de inauguração no início de 2025, contará com coworking, mini-auditório e Tribunal de Ética e Disciplina, proporcionando maior privacidade e suporte aos advogados.

“Esse prédio foi uma aquisição valiosíssima. O advogado espera, mais do que nunca, uma estrutura na OAB para fazer sua audiência e atendimento. Atualmente, temos só duas salas de audiência para 7.500 advogados. O grande passo de minha gestão 2025/2027 vai ser oferecer mais cursos voltados à reciclagem. O advogado precisa estudar e isso vou conseguir como o novo prédio.”

PORTAS ABERTAS

Bertanha fez questão de ressaltar que a OAB de São Bernardo conta com 65 comissões setoriais e está de portas abertas à população. “A OAB tem de cuidar do advogado, mas também tem de estar dentro do ambiente do caráter social. Temos a Comissão de Assistência Judiciária, que atende a população todas as terças e quintas-feiras, a partir das 8h. Ministramos palestras e 90% delas entre 2022 e 2024 foram gratuitas. Muitas são técnicas, para o profissional de direito, justamente porque a legislação muda e o advogado tem de estar a par das alterações. Porém, muita coisa foi também voltada para o cidadão. Acessando o Instagram da OAB São Bernardo se tem acesso a todo o calendário de eventos”, afirmou.