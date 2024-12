Chuvas provocam deslizamentos e deixam 40 pessoas desalojadas em Santa Isabel, na Grande SP

Neste sábado, 28, 40 pessoas ficaram desalojadas após deslizamentos de terra que levaram à interdição de moradias em Santa Isabel, na Grande São Paulo. A cidade lidera o acumulado de chuvas no Estado, com 199 milímetros registrados nas últimas 72 horas - valor que corresponde a 88% da média esperada para todo o mês de dezembro, segundo a Defesa Civil.

As pessoas desalojadas foram encaminhadas para residências de familiares, enquanto equipes técnicas do órgão estadual, em conjunto com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), realizam vistorias nas áreas afetadas para avaliar os danos e os riscos. Além dos deslizamentos, o município também registra pontos de alagamento.

Apesar da gravidade, não há registros de óbitos ou feridos, conforme informações do gabinete de crise, criado no início da semana para monitorar os impactos das chuvas no Estado de São Paulo.

A previsão para o restante do dia em Santa Isabel aponta alta variabilidade de nuvens, com pancadas de chuva de intensidade fraca a moderada, acompanhadas de raios e ventos. "Esse cenário é resultado da atuação de uma frente fria e da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que permanece próxima à divisa entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro", informou a Defesa Civil.

Interdição ponte Ibiúna-Mairinque

Além de Santa Isabel, o município de Ibiúna, a 68 km da capital paulista, também foi afetado pelas fortes chuvas. Na tarde de sexta-feira, 27, a ponte sobre o rio Sorocaba, na Estrada Angelino Soares de Campos, que liga Ibiúna a Mairinque, foi totalmente interditada.

Fotos da Defesa Civil mostram rachaduras na passarela e danos na barreira de proteção. Ainda não há previsão para a liberação da via.

Resumo de ocorrências

Segundo o gabinete de crise estadual, 21 municípios registraram ocorrências relacionadas às chuvas nas últimas 48 horas:

- Caieiras: alagamentos com interdição da Rodovia Tancredo de Almeida Neves, queda de postes e árvores.

- Campinas: alagamentos, queda de árvores e deslizamentos.

- Campo Limpo Paulista: deslizamento de terra em fundos de residências e pontos de alagamento.

- Francisco Morato: deslizamento de terra afetando 5 residências, pontos de alagamento e queda de árvores.

- Franco da Rocha: extravasamento de córrego e pontos de alagamento.

- São Paulo: pontos de alagamento e queda de árvores.

- Bertioga: deslizamento de terra na Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098).

- Jundiaí: queda de árvore sobre residência, com 1 vítima leve e 2 desalojados.

- Suzano: alagamento de 80 residências e deslizamentos.

- Vinhedo: queda de árvores, alagamentos e interdição parcial da marginal Anhanguera.

- Mogi das Cruzes: deslizamento, obstrução de vias e alagamentos.

- Guarulhos: alagamentos e queda de árvores.

- Monte Mor: alagamentos com interdição de vias.

- Mauá: deslizamento próximo a residências.

- Estiva Gerbi: alagamentos com interdição de vias.

- Indaiatuba: interdição de pequena ponte de madeira.

- Valinhos: queda de árvore (residência e veículo) e extravasamento de rio.

- Santa Isabel: deslizamento e alagamentos.

- Taubaté: deslizamento sobre residência, queda de árvores e uma ponte (3 óbitos).

- Lorena: alagamentos e queda de árvores.

- Guaratinguetá: alagamentos.