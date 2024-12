Taka vai assumir o Consórcio em caráter interino no dia 1º de janeiro

O prefeito eleito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), assumirá em caráter interino a presidência do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC em 1º de janeiro, data em que também será empossado no Paço diademense. O emedebista permanecerá à frente do colegiado regional até que ocorra uma nova eleição, prevista para a segunda quinzena de janeiro.

Segundo o estatuto da entidade regional, a presidência não pode ficar vacante. Quando isso ocorre, é automaticamente entregue ao sucessor do prefeito que ocupava o posto – no caso, o chefe do Executivo de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), que se despede da Prefeitura após ser derrotado por Taka Yamauchi no 2º turno. A nova eleição está prevista para ocorrer na assembleia geral de janeiro.

Taka visitou o Consórcio na tarde de sexta-feira, acompanhado do ex-prefeito de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra Kiko Teixeira (MDB), que já foi presidente do colegiado e, atualmente, integra o grupo de transição do emedebista. Ambos foram recebidos pelo secretário-executivo da entidade, Aroaldo Silva.

A agenda teve caráter institucional e serviu para que Taka conhecesse os projetos em andamento da entidade regional. Na reunião, o prefeito de Diadema recebeu o balanço deste ano do Consórcio e detalhes dos recursos obtidos pela entidade – no total, os investimentos somam R$ 50,6 milhões. O encontro também serviu para o alinhamento de questões técnicas e burocráticas relativas à transição na presidência.





REUNIFICAÇÃO

A entidade vive a expectativa da reunificação do quadro de Prefeituras consorciadas a partir de 2025. Atualmente, integram o colegiado Santo André, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

Os prefeitos eleitos de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), e de São Caetano, Tite Campanella (PL), têm manifestado desejo do retorno de suas cidades ao Consórcio, do qual se retiraram no fim de 2022. Porém, ambos defendem um novo modelo de governança, mais barato e eficaz.