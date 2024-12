Neymar Jr. agradece homenagem no Globe Soccer Awards: Muito feliz pelo reconhecimento

Neymar Jr. foi um dos jogadores premiados na cerimônia do Globe Soccer Awards, que aconteceu na última sexta-feira, dia 27. O brasileiro recebeu o Prêmio Player Career Award e, com isso, usou as redes sociais para agradecer a homenagem.

Agradeço a minha família, meus amigos, meus companheiros de time, meus treinadores e aos meus fãs. Muito feliz pelo reconhecimento, ter meu nome gravado na história do futebol é realmente incrível! Uma grande honra receber este prêmio, escreveu ele.

O evento aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e Neymar foi acompanhado da namorada, Bruna Biancardi, e dos filhos, Davi Lucca e Mavie.