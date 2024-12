Trabalho/Macena: Indústria apresenta saldo positivo no ano que vislumbra crescimento estrutural

O secretário-executivo do Ministério do Trabalho, Francisco Macena, ressaltou nesta sexta-feira, 27, que a indústria apresenta um saldo positivo de empregos no ano, o que, segundo ele, demonstra um crescimento estrutural do setor.

"Saldo da indústria no ano é positivo e alguns setores da indústria, como fabricação de máquinas e equipamentos, também apresentam um saldo positivo que vislumbra um crescimento um pouco mais estrutural e sustentável para o próximo período", disse ele após divulgação dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referentes a novembro. No mês passado, a indústria fechou 6.678 vagas.

Macena avaliou ainda que houve claramente no terceiro trimestre do ano uma desaceleração no mercado. "Quando você conversa com setores da indústria, os investimentos diminuíram, isso tem a ver com expectativa econômica, está diretamente relacionado a taxa de juros", disse.

O secretário esclareceu ainda que, no setor de construção, a avaliação é de que houve um maior número de demissões a pedido no mês passado, além de desligamentos naturais. Ele disse ainda que, em alguns casos, houve prorrogação de admissões para fevereiro. Em novembro, houve fechamento de 30.091 vagas na construção.

Macena avaliou ainda que o resultado de empregos registrado no Rio Grande do Sul no mês passado revela que a economia do Estado continua em boa fase de recuperação. Em novembro, houve um saldo positivo de 11.865 vagas no RS.