Crédito para agro sobe 1,0% em novembro, afirma BC

O saldo de crédito para as empresas do setor agropecuário cresceu 1,0% em novembro, na comparação com outubro, para R$ 53,374 bilhões, informou o Banco Central nesta sexta-feira, 27. No acumulado dos últimos 12 meses, aumentou 6,5%.

O saldo para a indústria avançou 1,3% em novembro ante outubro, para R$ 906,311 bilhões. No acumulado dos últimos 12 meses, cresceu 8,2%.

O montante destinado ao setor de serviços aumentou 1,9%, para R$ 1,485 trilhão. No acumulado dos últimos 12 meses, aumentou 11,5%.

O saldo do crédito para pessoa jurídica com sede no exterior e créditos não classificados ("outros") elevou-se 7,7%, para R$ 4,732 bilhões, de acordo com o Banco Central.