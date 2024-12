Ana Veterinária: ‘a Casa tem sentimento de continuidade’

Reeleita com 7.137 votos em outubro, a vereadora de Santo André Dra. Ana Veterinária (PSD) fez balanço positivo de seu primeiro mandato. Com mais de 70 projetos apresentados e 29 leis aprovadas, a parlamentar protocolou 1,5 mil indicações, apurou mais de 2 mil denúncias de maus-tratos e distribuiu em ações cerca de 7 toneladas de ração para cães e gatos.

“A frieza dos números, contudo, esconde a essência do meu trabalho, que é estar nas ruas, conversar com os andreenses, entender suas demandas e transformar seus pedidos em leis, programas e projetos que levem serviços e mais qualidade de vida para as famílias”, disse.

A vereadora, que segue na base do governo, descarta concorrer à presidência da mesa diretora em 2025. “Faço parte de um grupo coeso, cujo nome foi estudado e validado. A Casa tem um sentimento de continuidade, assim como aconteceu no Executivo, sempre pensando no modelo de gestão que transformou Santo André”, destacou.

Sobre o futuro, a pessedista afirmou que tem muita coisa para colocar em prática em respeito aos mais de 7 mil votos recebidos. Ana Veterinária foi a segunda mais votada na eleição deste ano, a única mulher eleita dentre os 27 vereadores de Santo André e a mulher com o maior número de votos no Grande ABC.

A expressiva votação também tornou Ana a vereadora mais votada na história da região. “Como disse anteriormente, tudo tem sua hora certa”, pontuou.