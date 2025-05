França é do nosso campo, diz Marinho sobre candidatura

O ministro do Trabalho e Emprego e ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho (PT), ao Diário, comentou a disposição do titular da Pasta de Empreendedorismo, Márcio França (PSB), que demonstrou o desejo de disputar o governo de São Paulo nas eleições de 2026, estado comandado por ele entre abril e dezembro de 2018.

“O França representa o nosso campo (político da esquerda), que terá duas candidaturas em São Paulo. Temos outras lideranças e o (Fernando) Haddad (ministro da Fazenda e filiado ao PT). A decisão será feita pelo presidente (Luiz Inácio) Lula (da Silva-PT).”

Em setembro do ano passado, França participou de agenda ao lado do prefeito e então candidato à reeleição em Mauá, Marcelo Oliveira (PT), e externou em entrevista ao Diário o desejo de concorrer ao Palácio dos Bandeirantes e ‘apertar’ o atual chefe do Executivo paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos). No sábado (27), o pessebista colocou seu nome à disposição para a corrida eleitoral durante congresso do partido em São Paulo.

Luiz Marinho também foi questionado sobre seu futuro político. “Meu nome não estará disponível para esta tarefa (disputa do Estado). Minha disposição é de concorrer à reeleição como deputado federal, para ampliar a bancada”, disse.

A declaração do ministro ao Diário ocorreu após ele deixar o palco do evento cultural e político promovido por 23 sindicatos no Paço Municipal de São Bernardo, na noite da última quinta-feira (1°). A festa em celebração ao Dia do Trabalhador contou com outras lideranças políticas da região, como vereadores do PT, o prefeito Marcelo Oliveira, o ex-prefeito de Diadema José de Filippi Júnior e presidentes de diversas entidades sindicais, entre eles Moisés Selerges, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.