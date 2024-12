Mostra revela olhar de crianças e adolescentes sobre o bairro Ferrazopólis

No último sábado (14), a ONG Ficar de Bem realizou a mostra cultural 'Eu com a Cidade', produzida por crianças e adolescentes, de 7 a 14 anos, em situação de vulnerabilidade assistidas pela instituição no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. A iniciativa promove atividades intergeracionais, envolvendo tanto os participantes quanto responsáveis, com o objetivo de fortalecer os laços familiares e a identificação com o território em que vivem.

De acordo com a organização, durante o ano, o projeto trabalhou três eixos principais: “Eu comigo mesmo”, “Eu com os outros” e, mais recentemente, “Eu com a Cidade”, que focou na apropriação do território do bairro Ferrazópolis. Durante a proposta, crianças produziram maquetes e imagens que montaram uma exposição fotográfica aberta às famílias.

A iniciativa, segundo a ONG, é tida como essencial para construir pertencimento e promover uma convivência afetuosa no local