Em O Auto da Compadecida 2, Taís Araujo revela receio nas filmagens: - Não acreditava que estava ali

O sucesso O Auto da Compadecida foi tão marcante que entre os artistas que entraram na continuação do filme se derreteram por fazer parte do novo longa. Durante conversa em coletiva de imprensa, Fabíula Nascimento e Taís Araújo contaram os desafios de entrar em uma história já tão amada pelos brasileiros.

Vivendo o personagem que foi de ninguém mais, ninguém menos que Fernanda Montenegro, Taís contou que apesar do medo aceitou sem pensar duas vezes o convite para O Auto da Compadecida 2:

- Desafios todos, quando Guel me chamou eu não titubeei, falei: Quero. No mesmo segundo pensei como sou maluca. Mas ao mesmo tempo, o desejo de estar ali era imenso, chegou um momento que eu olhei e não acreditava que estava ali. Parecia que afirmar meu desejo de ser atriz era estar trabalhando com essa trupe.

Ainda com muitos receios na hora de criar a nova representação da Compadecida, Araujo contou que estava sempre feliz com o momento:

- Era tudo tão inimaginável, que aparecia que todos os desafios possíveis, o personagem que a Fernanda [Montenegro] fez. Consegui me libertar de vários desafios que poderiam ser impedimentos.

Fabiúla Nascimento contou sobre a emoção de chegar ao elenco e encontrar com uma das duplas mais amadas pelos brasileiros: Selton Mello e Matheus Nachtergaele.

- Eu encontrava nos corredores e brotavam lágrimas, para mim foi um grande fan service [serviço para o fã] esse filme. É muito isso, um presente para a gente.