Alexandre Pato encanta ao compartilhar registro do filho, fruto do casamento com Rebeca Abravanel

Alerta de fofura! Sempre muito discreto em relação ao filho Benjamin, fruto do casamento com Rebeca Abravanel, Alexandre Pato encantou a web ao compartilhar um novo clique do herdeiro, mas ainda sem mostrar o rosto do pequeno.

Através de suas redes sociais, o ex-jogador mostrou o menino se divertindo, como se estivesse correndo em um espaço com muito verde. No clique, Benjamin está usando tênis, bermuda e camiseta.

Senhor como você é tão perfeito!! Meu amor, escreveu o pai coruja.

Vale lembrar que Benjamin nasceu no dia 12 de janeiro de 2024, e raramente os pais mostram o rostinho dele. Nos últimos dias, Rebeca postou um carrossel em família e mostrou o filho se divertindo em um campo de futebol.