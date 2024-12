Neymar Jr. comemora segunda gravidez de Bruna Biancardi: Que momento

Neymar Jr. e Bruna Biancardi pegaram a internet de surpresa na noite da última quarta-feira, dia 25, ao anunciarem que estão esperando mais uma menina. O casal deu a notícia por meio de uma publicação no Instagram, na qual eles compartilharam um vídeo do chá revelação que aconteceu na noite de Natal. Nos comentários, o jogador se derreteu pelo momento que está vivendo e comemorou a gravidez da amada:

Papai de três princesas. Que momento!

O craque também é pai de Helena, de cinco meses de vida, fruto da relação extraconjungal com a modelo Amanda Kimberlly, e de Davi Lucca, seu primogênito, de 13 anos de idade, fruto de seu antigo relacionamento com Carol Dantas. Agora, ele está esperando mais uma filha com Biancardi, já que eles são pais de Mavie, de um ano de idade.

Vale lembrar que, embora eles tenham tido um começo conturbado e marcado por polêmicas, términos e traições; os dois reataram em julho de 2024 e estão cada vez mais apaixonados, postando declarações e cliques em família.