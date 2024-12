Charge - 26 de dezembro de 2024

Marcelo Lima (Podemos), prefeito diplomado de São Bernardo, voltou a afirmar que o município vai retornar ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, inclusive, após tomar posse no dia 1º de janeiro, vai enviar à Câmara projeto de lei que formalize e autorize o retorno à entidade. No entanto, o podemista lembrou que a cidade está em débito com o colegiado. “A dívida está em R$ 19 milhões e eu já fiz a negociação, ainda de forma informal, com o atual gestor do Consórcio. Vamos pagar em até 240 vezes”, frisou.

A declaração foi dada, na segunda-feira (23), durante coletiva de imprensa após anúncio dos últimos membros do primeiro escalão.