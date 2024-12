Autora andreense é indicada ao 40º Troféu Ângelo Agostini

Uma das maiores celebrações dos quadrinhos no Brasil, o Troféu Angelo Agostini contou com uma indicação da região ao prêmio de Melhor Roteirista em 2024. A andreense Larissa Dias, 37 anos, escritora e psicoterapeuta vocacional, contou ao Diário os bastidores da participação no evento, que envolveu dez artistas nacionais em cada categoria.

“Entrei no site para votar em amigos e vi que meu nome estava lá. Fiquei muito surpresa. Principalmente porque, apesar de estar no ramo há algum tempo, lancei minha primeira HQ no ano passado”, destaca Larissa.

A andreense é autora de Deusas da Terra, que narra a ficção de uma sacerdotisa, vinda de uma aldeia mágica, com a missão de salvar o mundo dos desastres ambientais.

Além da obra, Larissa é também a criadora da revista eletrônica Mitologia Aberta, que debate as crenças que nortearam civilizações, além de indicar, junto a voluntários, séries, filmes, livros e músicas sobre o tema ao público.

Segundo ela, a chance de uma vitória em 2025 é ainda maior. “Saiu no começo desta semana o resultado. Não ganhei, mas como a premiação é popular, para o próximo, se tiver a oportunidade, investirei em divulgação. Além disso, a minha próxima HQ (Xamãs) falará de temas de ainda mais peso, como inteligência artificial, povos ancestrais e identidade de gênero”, finaliza.