Após pegadinha de Graciele Lacerda, filha de Zezé Di Camargo nasce no Natal

Presentão de Natal! Nesta quarta-feira, dia 25, nasceu Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda. Pelas redes, Wanessa Camargo anunciou que estava no hospital esperando a irmã chegar ao mundo. A pediatra e obstetra da família revelou que a pequena nasceu antes das sete horas da manhã.

Pelos Stories do Instagram, a médica responsável pelo parto de Clara Camargo, Lilian mostrou detalhes da decoração do quarto na maternidade. Além disso, ela compartilhou uma foto com a legenda com mais informações da filha de Zezé:

Nasceu Clara Camargo, seis horas e 58 minutos.

Na publicação de Wanessa, ela não deu detalhes do horário em que a pequena nasceu. Mas a irmã babona contou que estava nervosa e tendo dor na barriga de ansiedade enquanto esperava no hospital.

Horas antes, Graciele Lacerda e Luciele Camargo pregaram uma peça no resto da família fingindo que a bolsa tinha estourado. O momento de brincadeira do grupo dividiu opiniões entre os seguidores, com alguns gostando e outros criticando pela seriedade do assunto.