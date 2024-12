Isabella Santoni revela memória marcante do Natal e planos para virada do ano: Vai ser diferente

Todos temos uma memória marcante do Natal, não é mesmo?! Se você pensar bem lembrará de algo especial que dá um quentinho no coração. Em clima natalino, Isabella Santoni contou a sua memória mais marcante da data, que foi ao lado de sua bisavó.

Lembro de quando minha bisa era viva, o Natal era bem cheio. Todos os meus primos e tios vinham, durava até de madrugada, fazíamos muitas brincadeiras, era bem animado.

Além de falar do Natal, Isabella comentou sobre a virada do ano e se costuma ter alguma superstição. Segundo ela, não tem nenhuma, mas prefere passar com uma roupa nova. A atriz também contou que o seu final de ano será um pouco diferente:

Costumo passar perto do mar, mas esse ano vai ser diferente. Primeira vez que vou para a montanha.

E quais serão os desejos da atriz para o novo ano que está batendo na porta? Ela também compartilhou com a gente:

Desejo que seja um ano de paz no mundo e que o Rio de Janeiro esteja menos violento. Saúde em primeiro lugar e que nossa fé seja renovada.

Carreira em 2025

Durante a conversa, Isabella também revelou que está animada para começar 2025 nos palcos, com a nova temporada do espetáculo O Cravo e a Rosa.

Começo o ano com uma nova temporada do espetáculo O Cravo e a Rosa, no Rio de Janeiro, mais precisamente no Teatro das Artes, na Gávea, todas terças e quartas a partir do dia 14 de janeiro até o dia 19 de fevereiro, sempre às 20h. Inclusive nas duas primeiras semanas teremos também sessões às quintas. Em paralelo, no fim de janeiro teremos duas semanas em Niterói aos finais de semana, dos dias 24 a 26 e 31 a 02/02, na Sala Nelson Pereira dos Santos.

Estou muito animada de começar o ano nos palcos, me sinto muito feliz fazendo essa peça, reconectando com a raiz do meu ofício e encontrando o público ao vivo, reencontrando também vários fãs que me acompanham desde o início da carreira. Tem sido bem especial.