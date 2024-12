Gina Garcia confessa que lado compositora estava adormecido e se derrete por projetos futuros

Após 37 anos de carreira, Gina Garcia vive um dos momentos mais significativos de sua trajetória musical. Em entrevista, a cantora compartilhou detalhes sobre o lançamento de seu primeiro álbum solo, desafios superados e planos ambiciosos para o futuro.

Lançar um álbum após décadas de carreira não é uma decisão comum, mas para Gina, foi a realização de um sonho adormecido que ganhou vida com intensidade e emoção.

- Depois de 37 anos de carreira, fazer esse meu primeiro álbum foi muito especial! Conhecer os meus parceiros de composição foi incrível e nos identificamos muito rápido.

Redescobrir sua veia compositora foi uma jornada de reconexão profunda para Gina. O despertar criativo trouxe à tona memórias e emoções adormecidas, permitindo que ela explorasse histórias pessoais e universais através da música.

- A minha compositora estava adormecida desde os meus 15 anos, quando fiz minha primeira música na Igreja e nunca mais tentei. Criamos músicas lindas e totalmente conceituais, contando algumas histórias vividas por mim e com certeza, por muita gente! O processo de gravação foi lindo, com músicos incríveis e tive participações para lá de especiais.

Com uma carreira marcada por desafios e superações, Gina reconhece a realidade do etarismo no mercado musical, mas celebra suas conquistas com gratidão, resiliência e fé em seu talento.

- Exatamente por nosso mundo artístico ter tanta cobrança, me sinto uma vencedora! Sabemos que o etarismo é real no nosso Brasil, mas quando você mostra que o talento e a experiência podem mudar esse quadro, me sinto privilegiada por ter números expressivos, revelados pelo público que me recebeu muito bem e tem curtido o meu trabalho.

Momentos emocionantes também marcaram seu ano, como a participação no Criança Esperança ao lado do filho, Gloria Groove, o que reforçou ainda mais seus laços familiares e profissionais.

- Estar no Criança Esperança foi muito especial e inimaginável pra mim, até um tempo atrás. Sempre que nos convidarem, estaremos lá com certeza! Estar no palco com a GG é sempre muito especial e tem sabor de orgulho, por mim e por ela!

No assunto de referências musicais, um nome se destaca nos sonhos de Gina para uma possível colaboração: a lendária Alcione. Afinal, quem não gostaria, né?

- Eu tenho muitos ídolos na minha carreira, aprendi e aprendo todos os dias com eles.

Planos para 2025

A cantora também compartilhou seus planos para 2025, incluindo sua primeira participação em um desfile de escola de samba, um desejo que finalmente se concretizará.

- Ainda tenho muitos sonhos pra realizar em 2025! Um deles já vou realizar agora no Carnaval. Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, me convidou pra desfilar com ela na Camisa Verde e Branco e será minha primeira vez numa escola de samba, sonho de anos.

Além disso, Gina ainda prometeu muitos novos trabalhos e confessou que já tem coisas na gaveta, prontas para serem lapidadas à perfeição.

- Vou lançar trabalhos novos em 2025, já tem coisa no forno! Quero me jogar nos musicais, coisa que nunca pude fazer por trabalhar tanto.

Superstições de fim de ano

Mesmo sem superstições específicas, Gina cultiva uma conexão espiritual profunda nas festas de fim de ano, renovando suas esperanças para o futuro.

- Eu não tenho superstição ou tradição, mas na virada do ano sempre faço a minha oração, pedindo a Deus por mim e pela minha família, pra que tudo saia sob as bênçãos dele e que eu possa realizar os desejos do meu coração.

As festas natalinas trazem à tona doces memórias familiares, especialmente de sua mãe, que era uma cozinheira de mão cheia e tornou essa época ainda mais especial.

- O Natal e o Ano Novo sempre são muito especiais, pois não abro mão de estar com a minha família e com as pessoas que amo! Não existe evento mais imperdível do que esse pra mim.

- O Natal sempre traz a nossa lembrança, momentos vividos com os meus pais! Eles já são falecidos, minha mãe era uma cozinheira de mão cheia e fazia as comidas mais gostosas do mundo!

Com um coração repleto de gratidão, Gina encerra o ano celebrando lições valiosas e olhando para o futuro com esperança renovada, pronta para viver novos capítulos de sua inspiradora história.

- A lição de 2024 é sobre vencer os seus medos e ir atrás dos seus sonhos, independente do tamanho deles. Enquanto respirarmos, é tempo de viver intensamente e realizar os desejos do nosso coração!

Com tantos projetos no horizonte, Gina Garcia segue inspirando gerações ao som de sua voz marcante e de uma trajetória que continua a se reinventar com paixão e autenticidade.