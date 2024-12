Ex-presidente dos EUA Bill Clinton é hospitalizado com febre

O ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton foi hospitalizado nesta segunda-feira (23) em Washington após desenvolver sintomas febris, segundo comunicado de um assessor do democrata.

"Ele continua de bom humor e aprecia profundamente o excelente atendimento que está recebendo", disse Angel Ureña, vice-chefe de gabinete de Clinton. O democrata de 78 anos foi internado no MedStar Georgetown University Hospital.

O ex-presidente americano, que comandou a Casa Branca em dois mandatos consecutivos entre janeiro de 1993 e janeiro de 2001, foi internado em diversas ocasiões nos últimos anos. Em 2021, ele teve uma infecção urológica que evoluiu para sepse, mas o quadro foi revertido.

O democrata também sofreu com problemas no coração e realizou procedimentos em 2004 e em 2010, quando inseriu dois stents após sentir dores no peito. Fonte: Associated Press.