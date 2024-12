Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com ganhos em Xangai e perdas em Tóquio

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 24/12/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, com liquidez reduzida antes do feriado de Natal.

Na China continental, os mercados tiveram firmes ganhos após o Ministério de Finanças do país reiterar promessa de intensificar o apoio fiscal em 2025, o que poderá incluir, segundo a Reuters, uma emissão recorde de títulos especiais do Tesouro com valor equivalente a US$ 411 bilhões. Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto subiu 1,26%, a 3.393,53 pontos, enquanto o Shenzhen Composto avançou 1,15%, a 2.018,12 pontos. Destacaram-se hoje fabricantes de semicondutores, como Hygon Information Technology (+3%), SMIC (+1,8%) e Cambricon Technologies (+1,6%).

O japonês Nikkei, por outro lado, caiu 0,32% em Tóquio, a 39.036,85 pontos, em meio ao fraco desempenho de papéis ligados a tecnologia e eletrônicos, enquanto o sul-coreano Kospi teve perda marginal de 0,06% em Seul, a 2.440,52 pontos, pressionado por ações relacionadas a baterias e ao setor químico.

Em Hong Kong, onde os negócios se encerraram mais cedo que o normal, o Hang Seng garantiu alta de 1,08%, a 20.098,29 pontos, com a ajuda dos setores de tecnologia e energia. Já na bolsa taiwanesa, o Taiex registrou ligeiro ganho de 0,07%, a 23.120,24 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo segundo pregão consecutivo, com alta de 0,24% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8220.90.

*Com informações da Dow Jones Newswires