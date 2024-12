Ex-moradora de Sto.André é uma das vítimas da ponte que desabou

A caminhoneira e ex-moradora de Santo André Andreia Maria de Souza, 45 anos, é uma das vítimas da ponte que desabou entre Maranhão e Tocantins, na tarde deste domingo (23). A informação do desaparecimento e da identidade de Andreia foi confirmada ao Diário por uma familiar, que também afirmou que atualmente ela estava morando em Brotas, no Interior de São Paulo.

O marido de Andreia, José de Oliveira Fernandes, também é caminhoneiro e acompanha as buscas dos desaparecidos do acidente. “Companheira de estrada. Uma pessoa maravilhosa, companheira mesmo. Nossa, dói muito perder uma pessoa assim. Para mim, ela ainda está viva, não está debaixo d’água não”, disse Fernandes em entrevista à TV Anhanguera, na qual relatou ainda que a esposa pretendia chegar à divisa do Pará ainda no domingo.

A ponte que liga os municípios de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO) cedeu e parte da estrutura caiu sobre o rio Tocantins. Até o momento, há uma morte confirmada, de uma jovem de 25 anos, e ao menos 16 pessoas desaparecidas, segundo o Corpo de Bombeiros do Maranhão.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, pelo menos oito veículos caíram no rio, sendo quatro caminhões, dois automóveis e duas motocicletas.

O caminhão de Andreia levava uma carga de ácido sulfúrico, conforme disse o marido. Outros dos veículos estava carregado herbicidas, o que contaminou as águas do rio.