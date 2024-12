Rafa Justus faz homenagem para Cesar Tralli em aniversário

No dia 23 de dezembro, Rafa Justus se derreteu pelo padrasto, a quem ela considera um segundo pai. Através das redes sociais, a adolescente compartilhou uma foto com o jornalista e escreveu um lindo texto o parabenizando pelo seu aniversário de 69 anos de idade.

A declaração dizia:

Parabéns para o pai postiço que a vida me deu. Eu sou tão grata por ter alguém tão especial por perto, fazendo minha mãe feliz, e me fazendo muito feliz também. Você me ensina a cada dia, que sorte a minha por você ter entrado na minha vida há 11 anos. Você sempre me guia a enxergar o copo meio cheio em todas as situações. Obrigada por cada conselho, cada conversa e por tudo o que você já fez por mim e pela nossa família. Você é incrível, te desejo tudo de mais lindo sempre!! Meu eterno BISCOITO/BIS! Muita SAÚDE! Te amo demais.

Muito fofos, não é? Casado com Ticiane Pinheiro, o jornalista se tornou padrasto da jovem e teve uma filha, Manuella.