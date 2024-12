Mãe de susposta filha de Neymar Jr explica motivo de não submeter menina ao exame de DNA

Gabriella Gáspar, que afirma ter uma filha de dez anos de idade com Neymar Jr, se pronunciou sobre os prints vazados no último dia 10 de dezembro no Fofocalizando, nos quais ela pedia dinheiro ao jogador em 2021 e não citava Jázmin como sendo filha do atleta.

De acordo com a Isto É, Gáspar utilizou os stories do Instagram para dar a sua versão da história, alegando que seu perfil nas redes sociais foi hackeado naquela época. Em sua declaração, a ex-modelo húngara negou que tenha enviado a mensagem e ainda explicou a razão pela qual não submeteu a criança ao exame de DNA, mesmo após o atacante ter enviado material genético.

Antes que todos pensem que estou me escondendo e desaparecendo, não estou fazendo isso. Gostaria de esclarecer estas conversas que tem sido divulgadas sobre mim. Meu Instagram foi hackeado há alguns anos, não mandei mensagem para ninguém me ajudar em nada. Além disso, eu nunca mentiria sobre a vida de ninguém, e nem brincaria com a vida de ninguém.

Gabriella finaliza a declaração afirmando que nunca fugiu do teste de DNA:

Na situação atual, estou pensando na minha filha. Por que seria bom arruinar as nossas vidas? Quem seria inteligente o suficiente para pensar que eu menti sobre algo tão importante? Definitivamente não estou mentindo. O mais importante é que nunca fugi do teste de DNA, estávamos totalmente preparadas. Eu sei o que é verdade. Só me importo com a felicidade da minha filha. Jázmin tinha um grande sonho de jogar futebol, e eu concretizei isso.

Eita!