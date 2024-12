Neymar Jr. compartilha clique e levanta suspeitas de encontro entre Mavie e Helena

Helena e Mavie se encontraram? Uma foto compartilhada por Neymar Jr. nesta segunda-feira, dia 23, nas redes sociais tem levantado suspeitas de que as duas filhas mais novas do craque teriam finalmente se conhecido

No Brasil para as festas de final de ano, o jogador postou um clique da mãozinha de Mavie, de um anos de idade, sua filha com Bruna Biancardi, segurando a mão de outra bebê, cujo rosto não aparece na foto. Vale lembrar que Helena, de cinco meses de vida, já apareceu nas redes sociais do papai algumas vezes e mora com a mãe Amanda Kimberlly, no Brasil.

Desde o nascimento da caçula, a pequena já conheceu Davi Lucca, filho mais velho do jogador com Carol Dantas, mas um encontro com Mavie nunca foi presenciado pelos seguidores do craque. Ainda recentemente, Bruna e Amanda trocaram farpas nas redes sociais, o que aumentou ainda mais o clima de rivalidade.

Na época, uma página noticiou que Kimberlly teria curtido um post que falava sobre ela não confiar em deixar Helena perto de Biancardi. Mais que prontamente, Bruna rebateu dizendo:

Que pena que ela pensa dessa forma, e que pena que ela nunca me procurou para conversar, já que tem tanto pra falar. Ao invés disso, fica expondo as nossas vidas e filhas por aqui, baseada em coisas inverídicas. Mas vamos lá... No momento em que eu decidi retomar o meu relacionamento com uma pessoa que tinha tido outra filha, eu deixei claro para ele que o convívio com a criança não seria um problema para mim. Muito pelo contrário. Aceitei o pedido que ele me fez de que iríamos nos ajudar com essa situação, que é nova para todos nós.

E continuou:

Pensar que eu destrataria uma criança, é muito triste! É doentio. A forma de tratamento seria a mesma que eu desejaria que a minha filha recebesse. Ela não tem motivos pra falar sobre mim. Eu nunca falei nada sobre ela. Sempre tive empatia por uma mulher recém parida, coisa que não aconteceu comigo. Espero que as coisas possam ser resolvidas de outra forma daqui para frente, como pessoas maduras e que tem um ponto em comum que deve ser colocado à frente de qualquer outra coisa. Esse tipo de rivalidade é incabível e não deveria ser alimentada. Pelo menos é assim que eu penso.

Será que vem fotos do encontro de Helena e Mavie?