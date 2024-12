Grávida, Maíra Cardi revela que está proibida de levantar da cama após ter sangramento

Maíra Cardi revelou no último domingo, dia 22, o susto que passou no fim de semana. Ela, que está grávida de seu terceiro filho - o primeiro com o marido, Thiago Nigro -, contou aos seguidores que teve um sangramento após ter relações sexuais e, por conta disso, foi proibida de levantar da cama.

Através das redes sociais, ela explicou a situação:

- Hoje acordei me sentindo super bem e até pensei em treinar um pouco, mas lembrei que o médico recomendou evitar esforço físico até a décima semana, já que esse período tem mais risco de perder o bebê. Quando fui ao banheiro, saiu um pouquinho de sangue. Pode ser normal, mas o médico pediu para eu ficar deitada e evitar relações. Amanhã faremos uma ultrassonografia importante para entender melhor.

Ela ainda seguiu, afirmando estar tranquila pois colocou nas mãos de Deus:

- Tudo tem o tempo de Deus, e está nas mãos d'Ele. Não tenho por que me preocupar, apenas me ocupar em fazer o que está ao meu alcance, como ficar de repouso. Normalmente, as mulheres ficam apavoradas. No início, confesso que fiquei, mas aprendi a lidar com isso. Deus é o dono de tudo, e confio nos planos d'Ele.

Horas mais tarde, Maíra atualizou os seguidores sobre seu estado de saúde relatando que passou o dia em repouso, tomando os remédios indicados pelos médicos.

- Como eu tive um sangramento e parou, por agora eu vou ficar em casa de repouso. Se acontecer alguma coisa, vou no médico, mas já tomei o remédio e estou deitadinha.

A coach de emagrecimento ainda contou um episódio bonitinho com a filha, Sophia, fruto do relacionamento com Arthur Aguiar.

- Eu falei com a Sophia que eu não podia levantar da cama, e ela: Mãe, mas você pode levantar para fazer pipoca? Levantar para fazer pipoca eu posso.