Pediatra de Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, fala sobre quadro do pequeno: - Desafiador

Viih Tube e Eliezer participaram do Fantástico no último domingo, dia 22, e contaram mais detalhes sobre a recuperação de Ravi. O pequeno, de um mês de vida, apresentou um quadro de enterocolite, uma inflamação que ocorre no intestino delgado e no cólon, e retornou para a casa após quase três semanas internado, a tempo de passar o Natal em família. Na entrevista, o pai do menino apontou estar aliviado com a volta dele para a casa:

- Nossa Senhora, é como se eu tivesse tirado um guindaste das nossas costas, desabafou Eliezer.

Além do casal, a pediatra de Ravi, Paula Woo, também falou sobre a doença do bebê:

- É um caso desafiador. Não é um caso rotineiro do nosso dia a dia. A enterocolite por si só, ela não é tão rara, pensando no público infantil. A grande questão é que ela é muito mais prevalente no prematuro, e ela é pouco comum no neném nascido a termo, que é o caso do Ravi.

De acordo com a médica, a doença pode ser viral, bacteriana ou alérgica, que foi apontada como o caso do pequeno. A suspeita da alergia foi confirmada após Ravi ficar em jejum, apenas no soro e com remédios, por dez dias, e só assim os exames começarem a melhorar. Embora tudo tenha ocorrido bem, Viih Tube contou que o filho só poderá realizar novos testes para comprovarem as suspeitas quando completar 18 meses de vida:

- Um teste com as proteínas do leite, um teste com a proteína do ovo, quando ele começar a comer, por exemplo. Porque eu também comi muito ovo enquanto eu estava amamentando.

Eliezer voltou a falar sobre sua fé ao relembrar que o filho precisou lutar pela própria vida:

- Eu aprendi a conversar com Deus, aprendi a pedir, a orar agora com o Ravi. Porque acho que a única coisa que a gente tinha certeza era que Deus estava ali.

Viih Tube também falou sobre a amamentação e lamentou não poder mais dar o próprio leite para o filho, mas comemorou ter fórmulas especiais para ele:

- Que bom que ele está bem, que bom que eu consegui amamentar um tempinho, que bom que ele nunca esteve mal e que bom que estamos em casa. [...] Agora esse é o menor dos problemas. Consigo ficar feliz por existir uma fórmula, de resolver o probleminha dele.

O casal desabafou contando outras dificuldades que enfrentaram nesse período, e juntos foram se completando ao relembrar esse tempo conturbado:

- A gente viveu muita coisa, uma atrás da outra. Coisas que nem a gente sabe. No trabalho, na família. Minha avó teve AVC, disse Viih Tube, e Eliezer completou:

- Passei por um cateterismo do coração. Três dias antes do Ravi nascer. Fiquei na UTI.

Eles voltaram a comentar sobre o funcionário que desviou dinheiro da empresa, mas novamente sem dar muitos detalhes:

- Muita coisa, uma em cima da outra. Teve um funcionário nosso que aproveitou da situação para desviar dinheiro. Desviar dinheiro nosso. Então a gente passou por muita coisa ao mesmo tempo.

Por fim, Viih Tube disse que, apesar de todos os problemas, nunca perdeu as esperanças do pequeno melhorar:

- De que ele sairia bem? [...] Sempre tive esperanças.