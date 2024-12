Cartas de Natal. Escritas com o coração. Lembranças migrantes.

No mais recente Congresso de História do Grande ABC, o 15º, sediado por Santo André em novembro de 2022, o professor José de Souza Martins citou o obituário publicado diariamente aqui em “Memória”. E comentou: quem morre na região nasceu fora do ABC, ou Grande ABC.

De fato, somos uma região de migrantes e imigrantes. Martins nasceu em São Caetano, mas tem raízes portuguesas, muitos de nós que nascemos em Santo André ou São Bernardo temos passado italiano, espanhol, mineiro, nordestino. João de Deus nasceu em Araraquara, veio jovem para São Paulo, jamais esqueceu sua Fazenda Tamoyo.

Amigos desta página Memória desde sempre, João de Deus e Leila estiveram este ano na TV do Diário do Grande ABC e o tema da entrevista foram as cartas que há anos são postadas pelo casal aos amigos nesta época de Natal.

A carta que “Memória” recebeu neste 2024 veio numerada como a 68. Carta diferenciada, com saudações ao carteiro, letras bem desenhadas, decalques coloridos, histórias nostálgicas lembradas.

Na carta de Natal 2024 de Nhá Leila e Nhá João de Deus, lembranças da Usina Tamoyo e notícias da Orquestra de Violeiros de Mauá.

As frutas da Usina Tamoyo

Por João de Deus Martinez

Fazenda Tamoyo. Como esquecer esse bonito berço? Ali eu nasci, fui batizado, crismado e coroinha da igreja, ao lado de Dorival Silvestre, pai do Dorival Silvestre Júnior, técnico da nossa Seleção Brasileira.

Tenho no meu museu o facão que, com 13 anos, cortava cana lá no imenso canavial, bem cedo, cinco horas da manhã.

O facão eu comprei na loja de ferragens da fazenda. Sabem quem meu vendeu? Gino Silvestre, avô do Dorival Júnior. Éramos todos vizinhos.

Compartilhávamos do cineminha da igreja e dos dois salões de baile, o Cruzeiro e o Rancho Alegre. As procissões, a Missa do Galo à meia-noite na bonita igreja de São Pedro.

Do cumprimento do bom ano novo, ainda tenho as moedas de 200 réis e o tostão que ganhei na hora do “bom princípio”.

Era viver, sonhar e curtir com as três mil famílias que ali viviam.

Terminei de montar o presépio do Menino Jesus. Como sempre, peço a Ele que me dê a chance de continuar a construir a sua humilde casinha (estrebaria) e tenho certeza de que você, amigo, também na sua humildade continua a louvar e acreditar que tudo é possível nas graças do bom Deus.

No final de ano as matas da Fazenda Tamoyo enchiam de frutinhas. Seguíamos todos, nós, crianças, as moças e moços, os casais e até o padre Rossano. Num canecão a gente enchia de pitanga, araçá, marmelo, gabiroba, caraguatá, azedinha, marolo, maria preta...

Quando dava sede, a gente ia até o buracão. Ali jorrava uma água tão fresquinha que para mim era o néctar dos deuses. A gente se refrescava e voltava a catar frutinhas.

Quando pego o Diário do Grande ABC, às 5h da manhã, fico triste pela falta da coluna Memória. Mas sabendo do seu merecido descanso, fico contente. É o repórter carregando a bateria, né?

MAUÁ

No pacote de Natal deste ano do casal símbolo da Memória, a lembrança dos 34 anos da Orquestra de Violeiros de Mauá. Tem Tonico e Tinoco. Tem a saudação do Sergio Reis. Tem o Doutor Lira e esposa Aparecida. Tem o sanfoneiro Enéias. Tem, até mesmo, o programa do Ratinho. Mais uma bonita crônica. Fica na pauta da memória para breves revelações.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Projeto Memória

CACHOS COLORIDOS. Janeiro de 2024. Leila e João de Deus Martinez abrem o ano no estúdio de TV do Diário: a família do Dorival Junior vivia com a gente na Fazenda Tamoyo

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 24 de dezembro de 1994 – Edição 8892

MANCHETE – Natal sem fome distribui 700 cestas. Alimentos foram entregues para famílias carentes de 21 favelas de Santo André.

CAFÉ ANDREENSE – A família Pedron, de Santo André, conquistava o primeiro lugar no 4º Prêmio Brasil de Café Expresso, promovido pela empresa italiana Illycaffe.

Os Pedron concorreram com os grãos que cultivavam em sua fazenda no Triângulo Mineiro, a Fazenda Estilo.

Com o prêmio de Melhor Café do Brasil, a família Pedron recebia propostas de vendas do produto para a França e Estados Unidos.

Reportagem: Cristina Bodas e J. B. Ferreira (fotos).

ACIDENTE – Locutor Osmar Santos batia o carro numa estrada perto da cidade de Lins e estava em coma.

MEMÓRIA – Uma prece de Natal ilustrada com foto de Beltran Asêncio, o fotógrafo de São Bernardo.

Escrevíamos: “Na foto da cruz e velas, os personagens em cartolina rezam. Tempo do Câmera Clube de Santo André. Beltran Asêncio recordou as figuras, fez jogo de luzes e tirou a foto, batizada de “Prece”, simplesmente.

NOTÍCIAS DE 1904

¦ A cidade de Amparo, no interior paulista, realizava em 24 de dezembro a solenidade de inauguração da estação local do telégrafo nacional.

¦ G. Sandt enviava as suas “Cartas da Alemanha”. E comentava o que chamava de abuso das fotografias instantâneas. Discutia-se, na Europa, uma regulamentação da matéria.

“Um aperto em um botão quase imperceptível e o retrato está apanhado. Não há quem se possa livrar”, escrevia o correspondente.

Nasciam os ‘paparazzi’...

NOTÍCIAS DE 1954

¦ Lei nº 953, de 26 de outubro de 1954, sancionada pelo prefeito Fioravante Zampol, declarava de utilidade pública a AUSA (Associação dos Universitários de Santo André).

¦ Decreto assinado pelo prefeito Porfírio da Paz autorizava a venda de livros nos logradouros públicos de São Paulo, “a título precário”.

EM 24 DE DEZEMBRO DE...

1948 – Criados o Município de São Caetano, com o apêndice “do Sul”, os Distritos de Paz de Diadema e Riacho Grande, em São Bernardo, e o 2º Subdistrito de Utinga, em Santo André.

1958 - Realizado plebiscito no Distrito de Diadema e a população aprovava sua elevação a município, separando-se de São Bernardo.

HOJE

¦ Dia do Órfão. Data instituída em 1961 pelo decreto 50.912, de 5 de julho, pelo então presidente do Brasil Jânio Quadros.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

¦ No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Cabrália Paulista e Rifaina, ambos criados em 1949: Cabrália Paulista separou-se de Piratininga e Rifaina, de Pedregulho.

¦ No Espírito Santo, Alfredo Chaves e Piúma.

¦ E mais: Cametá (PA), Nossa Senhora Aparecida (SE), Sanharó (PE) e São José da Tapera (AL).

Solene vigília do Natal do Senhor

24 de dezembro

“O Natal tem sobretudo um sabor de esperança, porque, não obstante as nossas trevas, resplandece a luz de Deus”.

Papa Francisco, publicado pela Folhinha Sagrado Coração de Jesus (Paulus, Editora Vozes, 2024), presente de José Carlos Pereira.