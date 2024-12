Parque Linear Kennedy é inaugurado em São Caetano

Na manhã deste domingo (22), a Prefeitura de São Caetano inaugurou o Parque Linear Kennedy, localizado no bairro Santa Maria. Com investimento de R$ 58,3 milhões e pouco mais de um ano de obras, o espaço possui 60 mil metros quadrados e promete ser um complexo de cultura, esporte, lazer e promoção à saúde, conforme descreve o Paço.

Além das atrações internas do parque, como quadras poliesportivas e pistas de skate, o espaço será ligado a outros equipamentos da Prefeitura por meio de uma ponte metálica com 158 metros de extensão. A passarela cruzará a avenida e permitirá a integração com o Teatro Paulo Machado de Carvalho, a Cidade das Crianças e o Complexo Educacional, Esportivo e Cultural do bairro Santa Maria.

O novo espaço de lazer do município, denominado oficialmente como Parque Municipal Edson Arantes do Nascimento, em homenagem ao rei Pelé, foi construído em uma área onde abrigava outros três equipamentos tradicionais de São Caetano. Para construção do complexo esportivo, que teve as obras iniciadas em outubro do ano passado, foram demolidos as edificações da Abrev Barcelona (Associação Beneficente, Recreativa e Esportiva) e do Clube Santa Maria, além do prédio do Cise (Centro de Educação e Saúde da Terceira Idade) João Castaldelli, que foi realocado para o bairro Olímpico. A demolição dos equipamentos esportivos foi criticada por parte dos moradores do entorno.

Durante o evento de inauguração, o prefeito do município, José Auricchio (PSD) celebrou a entrega do equipamento e rebateu as críticas sobre a construção na área. “São Caetano é uma cidade pequena, conturbada, com dificuldades de crescimento muito grande e nós temos historicamente um centro da cidade confinado em uma região dividida pela linha férrea. O desafio do remanejamento dos espaços públicos é uma dificuldade. Você precisa enfrentar parte da imprensa, o Ministério Público e até uma parcela da população que não compreende na primeira vez a proposta. Tudo isso faz parte da construção da vida pública”, disse.

O vereador e prefeito eleito de São Caetano, Tite Campanella (PL), o deputado estadual, Thiago Auricchio (PL) e outras autoridades participaram da inauguração do equipamento.

O PARQUE

O novo espaço conta com duas quadras poliesportivas, pista de skate para duas modalidades olímpicas (street e park), quadra de areia para vôlei de praia, beach tênis e futevôlei, área de ginástica e anfiteatro ao ar livre, praça das esculturas (área livre para descanso e piquenique), praça molhada, com chafariz interativo, mirante e área para eventos gramada.

O Parque Linear Kennedy integra o Avança São Caetano, programa de obras da Prefeitura, que prevê investimentos de R$ 713 milhões em mais de 90 obras.