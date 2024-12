Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha curtem show de Lulu Santos juntinhos

Curtiram juntinhos! Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha foram juntos ao show do Lulu Santos, da turnê Barítono, no último sábado, dia 21, no Rio de Janeiro. Os dois foram vistos dançando e curtindo na plateia, com os celulares com as lanternas acesas e balançando.

Os dois estão juntos há sete anos e comemoraram o marco no dia 2 de novembro deste ano. Vale lembrar que a apresentadora já foi casada com o William Bonner, e o relacionamento deles acabou em 2016.

O cantor retornou a turnê que foi adiada após ele passar por problemas de saúde. Lulu Santos teve diversas doenças seguidas: uma gastroenterite; influenza; dengue, e por fim, descobriu uma doença autoimune, a púrpura vasculite, que causa inflamação nos pequenos vasos sanguíneos, principalmente na pele, articulações, intestino e rins.