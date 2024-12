Tigre investe em equipe de nutrição esportiva para 2025

Em busca de evolução e de melhorias contínuas da estrutura e das condições de trabalho, o São Bernardo FC investiu em uma equipe de nutrição esportiva para cuidar dos seus atletas durante a temporada 2025. As profissionais Amanda Brant, Kamilla Borges e Mariana Alvarenga serão as responsáveis por cuidar da alimentação do clube no dia a dia.

“É uma oportunidade que recebo com entusiasmo e grande responsabilidade. A nutrição realiza um papel crucial no desempenho esportivo, na recuperação e na longevidade dos atletas, além de contribuir para a construção de uma equipe mais forte e saudável, dentro e fora de campo”, disse Amanda, que tem passagens por Atlético-MG e Guarani.

“Nosso compromisso é implementar estratégias baseadas em ciência e personalização, alinhadas aos objetivos do clube e às demandas de cada atleta. Estou confiante de que, com colaboração e dedicação, transformaremos a nutrição em um pilar estratégico para o sucesso da equipe”, completou.

As profissionais estarão presentes diariamente no clube, atendendo todas as demandas nutricionais individuais dos jogadores. “Nossa expectativa principal é aumentar a performance dos atletas por meio de uma alimentação balanceada, adequada às exigências do esporte e às necessidades individuais de cada atleta, afinal, as escolhas alimentares deles vão influenciar diretamente na energia, na disposição, na prevenção de lesões e na recuperação muscular”, afirmou Kamilla.

Na rotina diária dos atletas do clube, são disponibilizadas cinco refeições diárias. O trio irá supervisionar toda a operação. “Fico muito feliz com a oportunidade de contribuir com a alimentação e suplementação dos atletas do São Bernardo, desde a produção das refeições, a alimentação próximo aos jogos, a recuperação dos atletas e a manutenção da sua melhor performance por todo o campeonato. O aporte nutricional adequado acaba motivando ainda mais os jogadores, que saberão que estão sendo cuidados pelos melhores profissionais”, finalizou Mariana.