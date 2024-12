Ticiane Pinheiro e César Tralli soltam a voz ao cantar Paralamas do Sucesso no Altas Horas Especial Natal

Ticiane Pinheiro e César Tralli participaram do programa Altas Horas Especial Natal, que vai ao ar neste sábado, dia 21, na Globo. O casal ainda foi acompanhado da Helô Pinheiro. Nos palcos, a família relembrou algumas memórias do feriado, e Ticiane definiu a data como:

Para mim o Natal representa família, comemoração, festividade, a presença de Deus em nossas vida, gratidão.

O casal ainda vai subir ao palco para cantar a música Meu Erro, de Os Paralamas do Sucesso com Legião Urbana. Além deles, o especial contará com outros nomes, como: Belutti, Flor de Maria, Roberta Miranda e Seu Jorge, e também a atriz e apresentadora Thaís Pacholek.