Água Santa apresenta reforços defensivos para a disputa do Paulistão

Além do volante Wesley Dias, que chegou do rival São Bernardo FC, o Água Santa segue reforçando o time do técnico Marcelo Cabo para a disputa do Paulistão de 2025. Entre os novos contratados, está o goleiro Luan Ribeiro, 27 anos. O atleta se destacou nas categorias de base do Corinthians, pelo qual foi campeão da Copa São Paulo de Juniores de 2017. Este ano, o jogador defendeu as cores da Ponte Preta na Série B do Brasileiro, e apesar de não ser titular, entrou em campo em cinco oportunidades, e deixou o gramado sem ser vazado em três delas.

O Netuno anunciou também Ynayã, lateral-direito que teve destaque por onde passou em 2024. O defensor foi titular absoluto do Athletic-MG na campanha da conquista do acesso para a Segunda Divisão nacional. Antes disso, foi eleito o melhor da posição na Série A-2 do Paulista, quando defendeu o Velo Clube.

“Sei que é um clube que vem de boas campanhas no melhor estadual do País. Um clube que tem seus objetivos bem definidos dentro da competição. Será meu primeiro Paulistão. Espero ajudar ao máximo meus companheiros em campo”, afirmou Ynayã em sua apresentação.

Para fechar o trio de novidades defensivas, o experiente zagueiro Fábio Sanches, 33 anos, chegou. O atleta disputou a Série B nos últimos quatro anos por clubes como Ponte Preta. Nesta temporada, esteve no Botafogo-SP, no qual intercalou momentos entre o time titular e o banco de reservas, finalizando a temporada com 29 jogos.

O elenco do Netuno realiza os treinamentos preparatórios no Centro de Treinamento Dartanhã, em Guararema, Interior de São Paulo. O clube estreará no Estadual no dia 15 de janeiro, já em clássico regional contra o São Bernardo FC, na Arena Inamar.