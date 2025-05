Nuggets reagem no jogo 7, eliminam Clippers e avançam nos playoffs da NBA

Após sofrer uma dura derrota no sexto jogo da série contra o Los Angeles Clippers, o Denver Nuggets reagiu com força na noite deste sábado, venceu por 120 a 101, com apoio de sua torcida, e encerrou a série melhor de sete partidas no duelo decisivo. Assim, avançou à semifinal da Conferência Oeste da NBA pelo placar geral de 4 a 3 no confronto.

Trata-se da segunda vez que os Nuggets, de Nikola Jokic, superaram os Clippers no jogo 7 nos playoffs. O primeiro triunfo aconteceu em 2020, na famosa "bolha" criada pela NBA para proteger os jogadores da covid-19. Na ocasião, o time de Los Angeles chegou a liderar a série por 3 a 1 antes de sofrer uma grande virada.

Desta vez, o confronto foi equilibrado desde o início. Nenhum dos times abriu vantagem de duas vitórias na série. Os Nuggets lideraram mais vezes e eram os favoritos para selar o confronto já no sexto jogo. Mas viram os Clippers forçarem a disputa da partida decisiva neste sábado.

Mesmo jogando fora de casa, o time de Los Angeles começou melhor a partir e abriu 26/21 no primeiro quarto. Os Nuggets reagiram no segundo e no terceiro períodos, este de forma contundente (35/19). E apenas administraram a boa vantagem ao longo do último quarto, sob o comando de Aaron Gordon e seus 26 pontos.

Christian Braun também se destacou, com 21, enquanto Jokic, em noite mais discreta, contribuiu com 16 pontos, 10 rebotes e oito assistências. Jamal Murray e Russell Westbrook, saindo do banco de reservas, anotaram 16 pontos cada. Pelos Clippers, Kawhi Leonard foi o cestinha, com 22. Ivica Zubac registrou um "double-double", com 10 pontos e 14 rebotes.

Na semifinal, a equipe de Denver vai enfrentar o Oklahoma City Thunder, o dono da melhor campanha de toda a temporada regular. O primeiro jogo da série está marcado para a noite de segunda-feira, na casa do Thunder.