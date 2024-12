Basf e trabalhadores assinam acordo coletivo de transição

A Basf e os representantes dos trabalhadores da planta de São Bernardo, no bairro Demarchi, assinaram formalmente o acordo costurado entre a empresa e o Sindicato dos Químicos do ABC, que garante direitos aos funcionários no processo de venda das marcas Suvinil e Glasu!. O ato ocorreu na quarta-feira, nas dependências da indústria química.

O acordo prevê, entre outras coisas, a garantia de emprego por até 12 meses após a venda, manutenção do convênio médico e também do plano de previdência privada por 12 meses.

O anúncio da venda foi feito pela Basf no fim de setembro. Desde então os trabalhadores se mobilizaram e foi formada uma comissão para tratar do assunto. Este grupo elaborou um texto, que foi aprovado em assembleia.