Aroaldo é reeleito para a Agência de Desenvolvimento

Aroaldo Oliveira da Silva foi reeleito presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC para o biênio 2025-2026. O diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC terá como vice Paulo Cesar Ferreira.

A definição ocorreu durante reunião do Conselho Diretor da entidade. Na qual Aroaldo detalhou as principais ações da entidade, passando pelo setor público, privado, universidades, entre atores e atrizes do desenvolvimento regional. “Com a iniciativa privada a agência retoma a relação, principalmente no debate sobre a indústria. Organizamos um Fórum da Indústria e estamos modelando o que será o pacto pelo setor na região”, comentou Silva.

O presidente também comentou sobre a retomada da política dos APLs (Arranjos Produtivos Locais) na entidade, o debate sobre inovação junto aos parques tecnológicos e institutos de ciência e tecnologia, fortalecendo o ecossistema regional. A Agenda 2030 também foi pauta na entidade, conectando iniciativa privada e setor público no diálogo sobre as diversas transições que afetam o território e as pessoas.

Para Aroaldo, os dois últimos anos foram de retomada. “A gestão, nesses dois anos, foi de retomada. A agência passou por dificuldades, com um desmonte político-financeiro, e nesses dois últimos anos conseguimos retomar o protagonismo dessa importante entidade, com o retorno de associados, das conexões e ações para o desenvolvimento regional”, detalha Silva, que é também é secretário-executivo do Consórcio ABC.

Para o próximo período, o foco é nas entregas e realizações. O objetivo do conselho é que a agência esteja conectada com as políticas dos governos federal e estadual, preparando a região para o novo momento da economia, da ciência e tecnologia, e das novas transformações e transições.

Além disso, a intenção é que a entidade regional esteja conectada aos novos tempos. Para isso, a mudança do estatuto será um passo importante, conforme definido pelo conselho. Experiência exitosa de governança pública, com a participação de diversos segmentos, a agência pode ter seu estatuto ampliado para receber novos setores. “Precisamos adequar a agência para esse novo momento. Diversos segmentos, como o da inovação, tecnologia, economia criativa, ainda não podem se associar, e precisamos dessas conexões para avançarmos”, detalhou Silva.